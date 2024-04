Por varios años el Aeropuerto Internacional “Capitán FAP Renán Elías Olivera” en Pisco, se encontraría en una presunta inoperatividad, al no realizarse vuelos comerciales, esto generaría un impacto negativo en el desarrollo turístico y económico de la región Ica.

En el olvido

En el Gobierno Regional de Ica se realizó la I audiencia pública descentralizada del congreso “Juntos por el Turismo” que reunió a autoridades y operadores turísticos de la región para discutir las problemáticas y oportunidades del sector. El evento contó con la presencia del congresista presidente de la comisión de Comercio Exterior y Turismo, Hamlet Echevarría Rodríguez, quien tomó conocimiento que el aeropuerto de Pisco no registra vuelos comerciales.

“La realidad no podemos ponerlo atrás de la pared, nos queda conversar y ojalá no sea tarde, se debe concientizar, a los representantes de Ica, a los congresistas de Ica. Falta voluntad política por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que funcione ese aeropuerto, tenemos que incidir y como presidente de la comisión, vamos a interceder, yo no conocía esto y me sorprende”, declaró.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui, cuestionó que hasta la actualidad no funcione correctamente el mencionado aeropuerto. Señaló que serían hasta 6 años, y se presume estaría en alto por presuntos intereses económicos.

“Han pasado 6 años y no hay absolutamente nada, solo están justificando por qué no funciona el aeropuerto, sin embargo, el Estado les paga a ellos por pintar las paredes cambiar las lunas y otros, o sea la función de ellos es hacer que este aeropuerto no funcione para favorecer al aeropuerto LAP de Lima, el que ha concesionado el aeropuerto de Pisco, también funciona en Lima en el Jorge Chávez como Talma, está clara la explicación”, dijo.

En la misma línea, realizó una comparación con el flujo económico de Loreto, que con su aeropuerto genera 1 millón de pasajeros, en Cusco hasta 3 millones de pasajeros, sin embargo, en la región Ica, se pierden millones de soles por la falta de flujo de vuelos nacionales e internacionales. “Esta reunión es más de lo mismo, me da pena y vergüenza que un aeropuerto de la región tan añorado, esté cerrado, cuando es una comunicación con el mundo, por ejemplo Cusco tiene 3 millones de pasajeros y está construyendo otro que es el de Chincheros, y nosotros tenemos 0 pasajeros, vuelos privados que llegan a la muerte de un gato”, enfatizó.

Cabe señalar que en el 2012 se inició la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Pisco, la megaobra tuvo una inversión por encima de los 153 millones de soles por parte de la concesionaria Aeropuertos del Perú (ADP). En ese año se informó que la obra incluía un terminal de carga y un terminal de pasajeros que servirían para descongestionar el tráfico del aeropuerto Jorge Chávez. Significando para la provincia de Pisco y la región Ica, una oportunidad de desarrollo pues construir un aeropuerto de talla internacional en Pisco, ofrecería servicios para más de 400 mil turistas, dinamizando la economía porque habrá mayor demanda de servicios y más trabajo. Sin embargo, en la actualidad, parece estar en el olvido.

