María Pachas ha iniciado proceso legal para la reposición de las propiedades que le fueron despojadas por mandato judicial. En setiembre del año pasado se realizó el lanzamiento en un inmueble ubicado en el sector de Canchamana, en el distrito de Tambo de Mora, inscrito en la Partida Registral N°11026409. La ciudadana asegura que en este lanzamiento se quedaron con sus casas y terrenos que no eran parte de la sentencia.

Batalla legal

Pachas indica que, por esa diligencia, en un solo día, perdió dos casas y viñales, afectando su economía y su vivencia al quedar sin techo. Sus propiedades quedaron a favor de un hombre, mientras ella comenzó una batalla legal para la reposición de los inmuebles. Indica que el lanzamiento fue el 26 de setiembre 2025 y el 28 de octubre de ese mismo año recién recibe el acta de dicha diligencia.

La denunciante lleva un año intentando recuperar sus propiedades por la vía legal, pero aún no consigue la reposición. Indica que de “forma arbitraria e irregular” no se realizó el “lanzamiento en la UC 076026 que pertenece a la Partida Registral 11026409”, sino que se hizo a “las partidas registrales que pertenecen a mis viviendas”, refiere María Pachas, quien cuestiona además la labor de una magistrada y un secretario judicial de la sede Chincha.

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