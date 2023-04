De nunca acabar. La red de alcantarillo, nuevamente volvió a colapsar dejando inundada una vivienda que esta ubicada en la quinta cuadra de la Av. Luis Massaro, en Chincha Alta. En este predio no se puede utilizar el servicio higiénico y en el patio posterior se estanca el agua negra. Para los habitantes es difícil permanecer en el inmueble debido al olor que emana.

Contaminación en la zona

“Desde el día viernes seguimos con lo mismo, el agua se está empozando y el olor esta por demás decirlo. No sé a quién poder recurrir en estos momentos, porque nadie nos da alguna solución. De Semapach solo me han hecho reporte y no solucionan nada”, refiere Yessica Velis, una de las afectadas con este problema.

En la vivienda de esta persona el agua negra emana desde adentro, y discurre cada vez con mayor volumen. Los integrantes de esta familia no pueden usar el baño, y deben de convivir con el estanque de desagüe que se forma en su patio. Yessica invoca a la empresa Semapach que destine personal para solucionar el aniego y desinfectar el inmueble.

Un hecho similar se produjo ayer en la quinta cuadra de la calle Junín, también en el cercado, que afectó la transitabilidad peatonal y vehicular. El agua de alcantarillado discurrió hasta el cruce de Idelfonso con la panamericana sur. Según un representante de la prestadora de servicio este colapso ocurrió porque en la ejecución de una obra municipal taponearon sin aviso alguno la red de desagüe.

