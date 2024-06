Ayer, en la Residencial La Angostura se realizó una reunión por la problemática del sistema de alcantarillado en la zona, que continúa desbordándose, ya que carece de un adecuado desfogue en un colector.

Emergencia sanitaria

El alcalde Ica, Carlos Reyes, estuvo presente e informó a los vecinos que la declaratoria de emergencia sanitaria ha sido ratificada, además que se trabaja en un proyecto para la renovación del sistema de agua y desagüe en el lugar. “Sigue el problema de que no hay a donde evacuar el desagüe, eso no puede continuar, aquí en la residencial hay una serie de servicios y evacuar el desagüe a una red existente tiene que hacerse ya. No podemos seguir evacuando al Guayabo porque es contaminación ambiental. También hay la necesidad de cambiar todas las redes y que se trabajará a mediano plazo”, dijo.

Los vecinos pidieron a la autoridad edil que se apliqué el principio de autoridad y se acorte los plazos ante la emergencia sanitaria, ya que los proceso tomarían hasta 2 años, asimismo mostraron su rechazo al Arla, a quienes sindican como los presuntos responsables de los constantes desbordes de las aguas pestilentes.

“La Asamblea de Socios se auto convocado para tomar decisión en tres aspectos importantes, el primero es decidir la integración de la Residencial La Angostura para que los servicios de agua y desagüe sean administrados por la EPS Emapica, también se ha solicitado la convocatoria del comité, para que se realicen las elecciones de la junta directiva, y en tercer lugar se ha pedido que la junta anterior entregué las llaves de la cámara de rebombeo, para que Emapica pueda hacer la evacuación de las aguas residuales que están acumuladas en la cámara de rebombeo y hacer la limpieza de los buzones. Hemos contado con la presencia del alcalde Carlos Reyes, la regidora Celia Agreda”, añadió el integrante de la Comisión de Emergencia Sanitaria de la Residencial La Angostura, Víctor Pairazaman.

VIDEO RECOMENDADO