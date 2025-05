El taxista Edgar Chipana Chipana (44), quien fue detenido por orden judicial tras ser acusado de secuestrar a su pasajera Janeth Gómez Ylla (26), se reunió hoy con su abogado David Advorco Aguilar para analizar demandar a las personas que le difamaron y no pedían las disculpas públicas.

La cantante y madre de dos niños el sábado 10 por la tarde desapareció tras abordar un taxi, pero luego la Policía estableció que simplemente viajó a Lima sin avisar a sus familiares.

Denuncia contra pareja de cantante

“Me insultaron con todo, me patearon cuando la policía me llevaba... Me hicieron daño, no hay odio en mi corazón, pero quiero que pidan disculpas públicas, sino voy a proceder a denunciar a los que me difamaron, me hicieron perder días de trabajo y también afectaron a toda mi familia…”, dijo Chipana al borde del llanto.

El abogado Advorco señaló que la denuncia por difamación sería contra la pareja de la pasajera que habló por distintos medios haciendo quedar mal a su patrocinado. También indicó que se mancilló el honor de Chipana por integrantes de una asociación de feministas y tiktokeros.

Celular de taxista sigue retenido

Edgar Chipana contó que tras ser liberado la noche de ayer, su celular sigue retenido por parte de la Policía y Fiscalía mientras sigue la investigación. Edgar indica que puede recibir cualquier apoyo moral o material mediante los teléfonos móviles de sus hermanos Roberto al número 919178787 y Hernán 952390732.