Tras sostener reunión un grupo de comuneros calificados de la Comunidad Campesina de Chavín acordó rechazar la actual directiva comunal y convocan a un paro que tiene como medida de lucha principal no a la venta de tierras. La decisión ratificada en acta por la población también incorpora otras demandas contra la empresa minera que tiene actividad en el territorio del distrito altoandino de la provincia de Chincha.

En protesta

Los comuneros señalan que en la asamblea realizada el último domingo se acordó por mayoría no vender las tierras. Sin embargo, indican que esta decisión no se habría respetado y que pese a la negativa de los asistentes se pretendía continuar con una negociación no avalada. Esto desató una ola de cuestionamientos y protestas contra la directiva, y en reunión desarrollada el jueves decidieron desconocer al presidente comunal.

También resolvieron retomar una medida de lucha, iniciada en el 2019, para la no venta del terreno de la comunidad. Los comuneros de Chincha están convocando a los también empadronados que radican en Cañete para la paralización acordada. Según se expuso en la reunión como parte de la demanda también se requiere a la minera Nexa la ejecución de proyectos mediante el mecanismo Obras por Impuestos en el distrito.

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