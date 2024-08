En la prestación del servicio de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna) de la Municipalidad Distrital de Alto Larán se han identificado cinco situaciones adversas. La oficina asignada para estas funciones fue visitada por un equipo del Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Provincial de Chincha, que alertó los hechos al titular de la entidad para las acciones preventivas y correctivas.

El órgano de control sostiene que la Demuna lareña no cumplió con implementar todas las observaciones realizadas en su momento por el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables relacionado a la información estadística sobre atención de casos. “(…) lo cual no garantiza una adecuada atención y protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo”.

Otro hecho es que no hay un resguardo seguro para los archivos y esto genera el riesgo de que no se garantice la confidencialidad de la información. Además, el municipio no cumplió con otorgar credenciales a los integrantes de la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente (DNA). A esto se suma que no se realizó la promoción de los servicios del sistema de protección local a través del Comudenna. Y que la entidad, en la gestión de Carlos Magallanes, no viene gestionando los recursos presupuestales necesarios que garanticen la ejecución del plan de trabajo de la DNA.

