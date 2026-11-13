Dos sujetos, integrantes de una banda de ‘marcas’, perpetraron un atraco en agravio de un comerciante. El hecho se produjo en un taller mecánico, ubicado a la altura del kilómetro 200 de la Panamericana Sur, en el distrito de Chincha Baja. Los facinerosos provistos con arma de fuego redujeron a las personas que se encontraban en el interior para apoderarse del dinero, que el agraviado había retirado de una sede bancaria de la ciudad.

Cámaras los captaron

La cámara de seguridad de un establecimiento privado captó a los asaltantes. Estos llegaron a bordo de una motocicleta, se colocaron a unos metros del ingreso al taller, enseguida baja uno de ellos, con mascarilla para ocultar su rostro, y camina hacia el lugar donde se encontraba la víctima, que acaba de arribar. El hampón llevaba un arma de fuego escondido entre su polera de color blanco, la cual utiliza para atemorizar a todos.

Su compinche, un sujeto de contextura gruesa, esperó al volante del vehículo menor. Al notar que el otro pillo no lograba consumar el atraco, entra en desesperación y decidió actuar. La cámara de seguridad lo capta con un casco de motocicleta de color negro, para tapar su cara, y realizando el ademán de estar armado ingresa al taller para amedrantar al agraviado con el objetivo de conseguir el dinero en efectivo.

Los dos asaltantes perpetraron el asalto y robo a mano armada en menos de un minuto. Para escapar del lugar, el conductor de la motolineal sale caminando del local para no despertar sospechas en el personal de seguridad y trabajadores del establecimiento contiguo. Segundos después aparece su acompañante, este corre, aborda el motorizado y emprenden la fuga, dejando un escenario de inseguridad.

La ruta de los facinerosos fue por la panamericana en sentido de sur a norte, con dirección a Chincha Alta. Por ese trayecto hay varios negocios que cuentan con cámaras de seguridad externa, y por ello se está solicitando a los propietarios que entreguen sus videos para facilitar la identificación de los individuos que participaron en el atraco, para su captura antes de que sigan cometiendo otros hechos delictivos, mediante la modalidad del marcaje.

EL DATO: El agraviado acudió a una sede bancaria, ubicada en la av. Óscar R. Benavides en Chincha Alta. Tras realizar la transacción acude al taller sin haber notado que era seguido por los asaltantes que usan una motocicleta para desplazarse.

LA CIFRA: 2 asaltos y robos mediante el marcaje han ocurrido en los últimos días en la provincia.

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