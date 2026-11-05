En el centro poblado Santa Rosa del distrito de Chincha Baja volvió a ocurrir un atentado criminal. Sujetos que están en proceso de identificación realizaron tres disparos contra una vivienda, desatando el terror en la comunidad. El propietario de la casa confirmó a la policía que no recibió ningún acto intimidatorio antes del hecho, que esta siendo investigado por la comisaría de la jurisdicción.

Atentado con explosivos

Los facinerosos aprovecharon la soledad de la noche para acercarse al predio, sin ser detectados. Una vez en el lugar, uno de estos ejecuta los proyectiles de arma de fuego y escapan raudos. En ese momento, el dueño de la casa descansaba en su habitación. Ante los disparos despierta alertado y evidencia que era un atentado cometido en contra de su familia. El caso fue reportado a la delegación de Chincha Baja.

Los agentes de la Sección de Investigación Criminal durante la constatación advirtieron en el inmueble los orificios dejados por las balas. En la fachada había al menos tres impactos, y uno más en la puerta de la cocina, área en el que por fortuna no se encontraba ninguno de los integrantes de la familia. De acuerdo con la información oficial tras el sucedo violento no hubo pérdidas de vidas humanas.

Los efectivos consultaron con el propietario sobre precedentes en su contra y según su manifestación preliminar no cuenta con problemas con ninguna persona, tampoco ha sido víctima de amenazas, ni de extorsión. El agraviado anotó que no conoce porque motivo se cometió el ataque. La policía continúa recabando las pesquisas para esclarecer el móvil y dar con la ubicación de los autores materiales.

Cabe mencionar que, en agosto último, en ese mismo poblado de Chincha Baja ocurrió un atentado en contra de un dirigente transportistas. Dos sujetos en motocicleta realizaron múltiples disparos a su vivienda y al auto que había estacionado en la vía pública. En aquel entonces, los peritos hallaron ocho casquillos de arma de fuego producto del hecho y descifraron que se trataba de un caso de extorsión.

EL DATO: Santa Rosa es una de las zonas rurales más pobladas del distrito de Chincha Baja y en los últimos meses han ocurrido al menos dos atentados con arma de fuego que resquebrajan la seguridad ciudadana.

LA CIFRA: 3 proyectiles de arma de fuego impactaron en la fachada de la casa.

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