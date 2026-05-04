En una vivienda del asentamiento humano Huarangal, en Chincha Alta, se perpetró un atentado con explosivo.

Sujetos de identidad desconocida ingresaron a este sector para colocar una dinamita en la ventana de la casa donde vive un dirigente de transporte de un paradero informal.

Ataque criminal

La mecha, afortunadamente, se apagó antes de causar la detonación, que pudo haber dejado víctimas que lamentar.

Las investigaciones de la policía relacionan este caso con el ataque criminal ocurrido en contra de transportistas que estaban alojados en un conocido hospedaje de la ciudad, cerca de la zona donde están instalados los vehículos que trasladan pasajeros a la capital del país.

No se descarta que exista pugnas por el control del servicio colectivo en la ruta Chincha – Lima.

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