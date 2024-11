La obra denominada mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la calle Mariscal Sucre del distrito de Alto Larán, realizada en la gestión del alcalde Carlos Magallanes Ramírez, se han detectado hechos con indicios de irregularidad. De acuerdo con el Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Provincial de Chincha, no hubo disponibilidad del terreno en la 5ta cuadra, además de pagos por trabajos ya ejecutados y otros.

Múltiples observaciones

En febrero del año pasado el municipio lareño a través del área de Desarrollo Urbano y Rural requiere la contratación de un consultor para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión. Al mes siguiente se solicita la aprobación de este documento, siendo este acto resuelto mediante resolución de alcaldía. Luego en agosto de 2023 se otorga la buena pro al Consorcio El Poderoso por un monto contractual de 792 mil 238,41 soles.

La comisión de control al revisar esta obra detectó que durante el proceso de ejecución el residente advirtió que no se podía construir desde la progresiva 456.60 hasta la progresiva 473.00 por ser ese tramo propiedad de terceros. Para ese entonces ya se había pagado por el servicio de consultoría del expediente, el mismo que consiste en la construcción de pavimento asfáltico, veredas, rampas y otros en las cinco cuadras de Mariscal Sucre.

Otro hecho surge el 7 de setiembre de 2023 al aprobarse el adicional de obra por un monto de S/83 mil 004.16, considerando la 5ta cuadra a pesar de que el área no contaba con libre disponibilidad. Una semana después en la descripción de actividades de la valorización del adicional se indica haberse realizado la instalación de 422.00 metros lineales de tubería 90mm, UF Clase 7.5, así como otras acciones, en las que también se incluye a la cuadra no disponible.

Pero, eso no es todo. En febrero de 2019 se recibió el “mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en la UPIS 25 de Diciembre”, que incluían trabajos en la quinta arteria de Mariscal Sucre. Sobre esto tenía pleno conocimiento uno de los funcionarios de la gestión de Carlos Magallanes y sin embargo se solicita y acepta el adicional. El OCI considera que no correspondía ejecutar el trabajo en este tramo, no solo por ser propiedad de terceros, sino por “haber sido ejecutada” en la obra de la citada.

