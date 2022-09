Sobre el Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha ha caído una avalancha de cuestionamientos. Esto luego de que un sujeto acusado de abusar sexualmente de una niña escapara de la custodia policial. Por esta fuga se inició proceso contra los efectivos que pudieran tener alguna responsabilidad.

El domingo último los moradores de la calle Miguel Grau en el distrito de Grocio Prado, detuvieron a un taxista, señalado de ultrajar a una menor de 13 años. La enardecida población redujo al agresor y lo ató a un poste para ajusticiarlo. Los serenos de esa comuna solicitaron apoyo de la policía para trasladar al acusado a la delegación para las investigaciones correspondientes.

La madre de la agraviada acudió a la comisaria y formalizó la denuncia. Según relato el sujeto identificado como Heriberto Gasco Alama (38), había ingresado a la habitación donde estaba la niña. Este fue sorprendido y apresado con ayuda de los vecinos.

Traslado de sujeto

El presunto agresor fue llevado a la delegación grociopradina y por tratarse de un delito grave se procedió con su traslado a la unidad especializada. Para este caso el Depincri, ubicado en la Av. Luis Gálvez Chipoco. La tarde del martes, el taxista es sacado de su celda para cumplir con una diligencia, al parecer, de origen fiscal. Con él debían de estar al menos el conductor del vehículo policial designado para acatar la disposición y otro a cargo de su custodia.

Sin embargo, ninguno de ellos habría estado en el momento que se produce la fuga. Según una fuente consultada por este medio Gasco Alama es escoltado por un suboficial hasta la camioneta del Depincri y tras el abordaje el acusado de abuso sexual quedaría solo en la unidad. Ese momento fue aprovechado para que abra las puertas del vehículo e increíblemente salga y escape sin ser descubierto.

Cuando los policías notan que el detenido ya no estaba realizaron la búsqueda, pero los resultados fueron negativos. Al cierre del informe todavía no se conoce el paradero del taxista sindicado de abusar de una niña. Por este caso se ha abierto proceso contra el suboficial Rene Ccayo por presunto Favorecimiento a la fuga, pero no sería el único

