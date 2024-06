En una certera operación policial y con mandato de detención preliminar, el 31 de mayo por la cuarta cuadra de la avenida Las Américas (Parcona-Ica), efectivos de la División de Investigación Criminal de Ica realizaron la captura del presunto homicida Rafael Antonio Egusquiza Tito de 28 años, conocido como “Rafita”.

Ataque criminal

Información policial indicia que conforme al requerimiento de detención preliminar, el sujeto (a) “Rafita”, el 27 de julio del 2023, en el distrito de Parcona- Ica, provisto con un arma de fuego habría ingresado el dedo al gatillo, sin embargo, por existir falla en el mecanismo del arma de fuego, no habría logrado percutirse los disparos en agravio de Pedro Martín Román Escate de 42 años, quien es dirigente de la CGTP Ica, constituyéndose el hecho en tentativa de homicidio calificado.

Los policías y un fiscal penal a cargo del caso, reunieron todos los elementos de convicción como las declaraciones de testigos, agraviado, visualización de fotos, videos y registros documentados, reconocimiento fotográfico, pruebas antropométricas, morfológicas y otras diligencias forenses que apuntan directamente la responsabilidad penal de “Rafita”, quien sería el autor del ilícito penal.

La policía durante éste tiempo de detención preliminar, lo investiga por la comisión del presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado en el grado de tentativa, delito contra la seguridad pública en su modalidad de comercialización, uso o porte de armas de fuego, municiones y otros delitos.

Grave denuncia

En julio del 2023, el dirigente de la CGTP Ica, Martín Román Escate, denunció haber sido víctima de un intento de asesinato, donde un sicario quiso matarlo de hasta cinco disparos, sin embargo, las balas no se dispararon. “Sucedió a las 8:20 de la mañana en San Idelfonso, por donde pasaba con mi unidad móvil y de pronto se acerca y percutó hasta 5 veces y no salió la bala. He denunciado a la Divincri y he dado algunos nombres”, declaró.

Añadió que el criminal era de nacionalidad peruana y pudo ver su rostro, el mismo que fue captado por cámaras de seguridad de la zona, además explicó que su intento de asesinato habría sido ordenado por bandas criminales que buscan ganar obras de construcción civil.

“Si lo veo lo identificó porque lo recuerdo claramente, es un hombre de 1.62 metros, tez normal, medio acholado, muelón y era delgado, si tanto le interesa manejar las obras de construcción civil, que formen un sindicato y que convoquen a trabajadores, pero sabemos que esos sindicados son de membretes que solo se forman para realizar delitos y coaccionar a las empresas”, finalizó.

