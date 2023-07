El secretario general de la Federación Regional de Construcción Civil FRTI-CGTP de Ica, Martín Román Escate, denunció haber sido víctima de un intento de asesinato, donde un sicario quiso matarlo de hasta cinco disparos, sin embargo, las balas no se dispararon.

Grave delito

“Sucedió a las 8:20 de la mañana en San Idelfonso, por donde pasaba con mi unidad móvil y de pronto se acerca y percutó hasta 5 veces y no salió la bala. He denunciado a la Divincri y he dado algunos nombres”, declaró.

Añadió que el criminal era de nacionalidad peruana y pudo ver su rostro, el mismo que fue captado por cámaras de seguridad de la zona, además explicó que su intento de asesinato habría sido ordenado por bandas criminales que buscan ganar obras de construcción civil.

“Si lo veo lo identificó porque lo recuerdo claramente, es un hombre de 1.62 metros, tez normal, medio acholado, muelón y era delgado, si tanto le interesa manejar las obras de construcción civil, que formen un sindicato y que convoquen a trabajadores, pero sabemos que esos sindicados son de membretes que solo se forman para realizar delitos y coaccionar a las empresas”, finalizó.

A los exteriores del Frente Policial Ica, también llegaron decenas de trabajadores de construcción civil, quienes a viva voz exigieron una exhaustiva investigación y mostraron respaldo total a su dirigente, quien ha solicitado garantías personales para su vida.

