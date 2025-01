La profesora Blanca Tasayco Palacios, directora de la institución educativa Ciro Alegría, acusó que fue amenazada a la salida de la Municipalidad Distrital de Alto Larán por dos mujeres que serían personal de confianza en la administración del alcalde Carlos Magallanes Ramírez. La educadora acudió a la comisaría y también a la subprefectura para dejar precedentes sobre estos hechos ocurridos luego de asistir a la sesión de concejo.

Pidió garantías

Tasayco comentó que el 2 de diciembre del año pasado, antes de que culmine el año escolar, presentó una solicitud a la entidad, requiriendo cemento y arena gruesa para el mejoramiento del piso de dos aulas del colegio con Jornada Escolar Completa. La respuesta no llegó y el 26 de diciembre, la directora vuelve a cursar documentación al alcalde Magallanes Ramírez para reiterar el apoyo para el sector Educación.

Terminó el año 2024 y todavía no había asignación presupuestal de parte de la municipalidad para dar solución a la problemática educativa. Blanca Tasayco refiere que al no haber respuesta decidió ir a la sesión de concejo realizada el martes último en la entidad lareña. Su presencia fue para gestionar los materiales que se necesitan para mejorar las aulas. Pero el reclamo de la directora no gusto a dos mujeres, “cercanas al alcalde”, refiere.

Cuando la maestra sale de la entidad es acechada por las féminas. Estas le dicen: “Te saliste con tu gusto de dejar mal al alcalde”, “solamente has venido a perjudicar al alcalde”, y hasta la amenazan, señala. La denunciante se retiró a su colegio, pero tampoco encontró tranquilidad y es que una de las mujeres acompañada de otra la siguieron y pasaron a la escuela para continuar con el hostigamiento.

La directora fue a la comisaría de Alto Larán para acusar a las agresoras que están plenamente identificadas. También está solicitando las garantías personales y a la Municipalidad Distrital de Alto Larán que entregue los videos de las cámaras de seguridad para evidenciar el comportamiento de las denunciadas. Agrega en el colegio donde labora hay cámaras y testigos que pueden corroborar la acusación.

VIDEO RECOMENDADO