La maestra Carmen Samán Reyes está siendo víctimas de amenazas de muerte. A su celular personal y hasta en su vivienda recibe las intimidaciones que serían orquestadas por dos sujetos. Ella, ayer acudió a la sede de la Subprefectura Provincial de Chincha para requerir garantías personales.

Samán, coordinadora del área de estudios de Comunicación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública San Francisco de Asís, refiere que hace unos días un educador “me falto el respeto tremendamente”. Este incluso había dicho que se retire a trabajar a otro lugar y deje la encargatura que tiene a su cargo.

Asevera que después de este hecho ha recibido mensajes amenazantes a su celular, diciendo entre otras cosas que si no deja la coordinación “te vamos a volar los sesos”. Y no solo es contra ella, sino también contra su hijo. La denunciante no tuvo mayor opción que acudir a la subprefectura.

Pero, horas antes de solicitar garantías personales recibió una nota en su vivienda. Otra vez la amenazan de muerte si se presenta a la citación que tenía en la entidad gubernamental. Evidentemente sabían sus movimientos. Samán presume que hay dos personas detrás de estos actos intimidatorios, el propio autor material ha dicho en mensaje “te estas metiendo con gente a quien yo conozco y esas personas me están pagando para yo cuidarlo. Ellos me pagan. Ellos me dicen el movimiento que tú haces y sino dejas la coordinación te vamos a matar en la puerta de la Escuela”.

La docente ha expuesto su caso ante la dirección y subprefectura a fin de que se tomen las acciones que correspondan para frenar a los autores intelectuales.

