Cómo parte de la política para reafirmar el principio de autoridad en el Penal de Chincha, se realizó una requisa, en la que se encontró sustancias psicotrópicas y además municiones. El sábado, en la noche, personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ingresó a uno de los pabellones del módulo II, en dónde se incautó las especies prohibidas.

Exhaustivo control

Los agentes penitenciarios comenzaron a buscar entre las celdas que albergan a los presidiarios. El resultado fue positivo para hallazgo de municiones y es que en uno de estos ambientes se mantenía oculto las balas, que fueron puestos a disposición de la policía para la contabilidad y registro correspondiente.

Pero, eso no fue todo. Al verificar la situación del espacio que los presos usan como jardín había algo extraño en la tierra. Los penitenciarios excavaron para sacar la droga que permanecía oculta en este lugar al que tienen acceso los internos. Las sustancias decomisadas también quedaron bajo custodia policial para las diligencias de ley.

Estás especies no permitidas aún no se ha logrado determinar en qué fecha y cómo es que ingresaron al establecimiento penitenciario chinchano, además está en investigación a quién le poseían la droga y balas. No se descarta, que malos elementos de la institución estén involucrados en este favorecimiento ilegal a los presos.

VIDEO RECOMENDADO