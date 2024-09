Durante la madrugada de ayer se realizó un operativo inopinado en el interior del establecimiento penitenciario de Chincha, que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Para la requisa se movilizó a 30 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) aunque no estuvo presente un representante del Ministerio Público y tampoco hubo participación de la División Policial.

Inspección

La medida surge tras la emboscada criminal que costó la vida a la abogada Fanny Flor Hernández Correa (trabajadora del INPE), hecho ocurrido la mañana del miércoles en los exteriores del Penal de Chincha. El viceministro Juan Alcántara llegó ese día al reclusorio y en la madrugada de ayer lideró el operativo sorpresa. La inspección fue tanto a los internos como en el interior de los pabellones donde estos habitan.

No obstante, la institución no detalló el resultado de esta acción y tampoco cuáles fueron los pabellones intervenidos. En las imágenes y videos emitidos por el Ministerio de Justicia y el INPE se observa que el ingreso del equipo GOES fue al 5A. Las grabaciones no muestran participación fiscal en esta diligencia, que intenta imponer el control absoluto en el establecimiento, de dónde al parecer salió la orden para la emboscada.

La ausencia de Fiscalía en el operativo ha generado críticas contra la institución carcelaria. Según la fiscal superior Blanca Hernández Almeyda a solicitud del Penal de Chincha, se había programado la requisa conjunta. Pero, eso no ocurrió. “En calidad de muy urgente nos solicitaron una revisión extraordinaria en el establecimiento penitenciario”, refiere. Añade que al final no hubo respuesta para ejecutar la diligencia.

Aseveró que se tenía previsto movilizar a cerca de 20 fiscales y al menos 80 efectivos policiales para la requisa en el penal chinchano. Indicó que el Ministerio Público iba a definir al azar cuáles eran los pabellones a intervenir en búsqueda de drogas, armas punzocortantes y otras especies prohibidas, pero todo quedó paralizado por qué al final no fueron convocados. “Quizás es facultad del INPE hacer sus visitas ordinarias, pero entonces para que se cursa el oficio”, cuestionó.

VIDEO RECOMENDADO