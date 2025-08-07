A María Rosario Palomino Peve la mataron cruelmente y su cuerpo fue abandonado en un descampado del distrito de Tambo de Mora. Las amistades acompañaron a los deudos en el cortejo fúnebre, exigiendo ante las instancias policiales y también judiciales “justicia” para la joven madre de familia, y se capture al responsable para que sea enviado a la cárcel a purgar condena por haberle quitado la vida.

Justicia para Rosario

Como se recuerda, el domingo último inició la búsqueda de Palomino. Al día siguiente, recién la familia recibió noticias de ella. En el perímetro del expenal de Tambo de Mora, cerca de la playa Socorro, ocultó entre montículos de tierra estaba el cadáver. Los deudos la identificaron y por disposición del Ministerio Público, los restos fueron trasladados a la morgue del distrito de Alto Larán para la necropsia respectiva.

El sepelio se realizó en la casa donde días antes de su desaparición María compartió gratos momentos con su familia, sin presagiar su cruel destino. Ayer el cortejo partió con dirección al cementerio de Chincha, pero antes los deudos decidieron conducir al ataúd a la sede de la División Policial y Poder Judicial (PJ) para exigir que las investigaciones avancen y pueda ser ubicado el culpable y todos los que resulten involucrados en el violento asesinato.

“Justicia para María”, demandaban los familiares, amigos y compañeros de trabajo. “Que no quede impune tu muerte”, solicitaron a los operadores de justicia. El cuerpo de la joven madre descansa en el camposanto de la ciudad, pero las personas que la conocieron están en pie de reclamo, insistiendo por que se conozca lo que paso desde el momento en que ella desaparece hasta que es encontrada en un lugar desolado.

Según una fuente consultada por este medio, el martes personal policial especializado realizó pruebas de luminol en un vehículo, de una persona con el que se presume la occisa mantuvo comunicación. La policía no ha descartado ninguna teoría respecto a este caso que conmociona a la provincia de Chincha por el ensañamiento contra una mujer. Asimismo, se están revisando las cámaras de seguridad para tratar de identificar al culpable.

Cabe señalar que, semanas atrás una joven madre fue golpeada salvajemente por su ex pareja y apuñalada varias veces en presencia de sus menores hijos. Ella, logró sobrevivir y su agresor se encuentra encerrado en el Penal de Chincha.

