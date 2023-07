Chincha: Estafadores roban más de S/9 mil mediante cuento de renovación de tarjeta

Como sí el accionar delictivo de los “marcas” no fuera suficiente, ahora se acaba de presentar una nueva modalidad de estafa a los clientes de banco. Una de las víctimas perdió más de 9 mil soles de su cuenta personal al cambiar su tarjeta de crédito por una de mayor servicio financiero. El error fue hacerlo ante un sujeto que fingió trabajar para una conocida entidad bancaria. El timador no actuó solo, y ha dejado un documento, adulterado, con su firma.

El agraviado de identidad reservada, estaba muy tranquilo en su vivienda, cuando recibió una llamada a su número personal. Así comenzó el engaño. El individuo al otro lado de la línea ofrecía la renovación de su tarjeta bancaria. Este hacia la oferta tentadora, pues, a cambio decía que entregaría un dispositivo para pagos de compras, financiar operaciones y otras bondades, evidentemente, falsas.

La víctima se dejó convencer y cayó en el engaño. La segunda parte del plan de la banda de estafadores era realizar el cambio de la tarjeta. Para eso, se requería de un encuentro presencial. Fue así como el cliente y el timador se reúnen. Este último llegó con el instrumento de servicios financieros y solo tenía una exigencia más: requería la tarjeta antigua para concretar la renovación, junto con la clave.

El estafador consiguió su propósito, decía que por procedimiento iba a romper la tarjeta, pero no lo hizo. Él dejó el documento de supuesto contrato y se fue, pero no al banco al que aseguraba trabajaba, sino al cajero más cercano. La transacción realizada el 5 de julio último es por el monto de 3 mil soles en efectivo. El dinero no sació la ambición delictiva y realizó compras en dos supermercados de Chincha por 1240 y el otro por 4878 soles.

Cuando el cliente se dio cuenta de la estafa ya era algo tarde. Su dinero no estaba en la cuenta. Había perdido más de 9 mil soles en un abrir y cerrar de ojo. La víctima presentó la denuncia en la comisaria Emilio Román Saravia del distrito de Grocio Prado, en donde se mantienen las investigaciones para ubicar a los sujetos que montaron este engaño, bajo una nueva modalidad, que tiene como blanco a las personas que utilizan tarjetas de crédito.

VÍDEO RECOMENDADO