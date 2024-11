La necesidad por conseguir dinero para atender una emergencia llevó a una familia de la provincia de Chincha a contactar con una seudo financiera que opera mediante aplicativo. Pero, al hacerlo terminaron siendo víctimas de amenazas diarias por negarse a cancelar la exorbitante suma del interés, por un monto que ellos aseguran no haber recibido.

Grave denuncia

Los agraviados, quienes prefieren el anonimato, vieron en las redes sociales un aviso que ofrecía solución a su problema económico. Fue así como contactaron con los prestamistas, y requirieron un monto menor a 100 soles. Para, hacer efectivo esta operación se solicitó a las personas que adjunten fotografía de su DNI, también de ellos, contactos de terceros, dirección, entre otros datos.

En este primer proceso no hubo complicación, los usuarios cancelaron la deuda e interés. Sin embargo, no fue fácil salirse de esta red, y es que inmediatamente les fue otorgado un préstamo nuevo que no requirieron. Además, en el registro aparecía 700 soles y el dinero recibido por cuenta bancaria era la mitad.

Ellos, han realizado el reclamo y luego de no aceptar las exigencias del aplicativo comenzaron a recibir amenazas de muerte. Luego de este drama acudieron a la policía para dejar constancia de lo sucedido y exhortan a la comunidad que eviten contacto con este sistema de préstamo, que se publicita en las redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO