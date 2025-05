El Índice de Competitividad Laboral (ICL) –que analiza los pilares acceso al mercado laboral, entorno de trabajo y beneficios laborales– empeoró en la región Ica al cierre del 2024, según el informe “Desempeño del mercado laboral peruano – Resultados al 2024”, elaborado por ComexPerú.

La región mantuvo su liderazgo en competitividad laboral, pero alcanzó un ICL de 74.9 puntos (sobre 100 posibles). Existen varios aspectos de mejora, sobre todo en materia de acceso al mercado laboral donde ocupó el decimo séptimo puesto. Los bajos niveles de participación y elevados niveles de desempleo impiden que el departamento progrese aún más.

“Ningún departamento alcanzó el puntaje máximo (100 puntos) del ICL, porque todos deben mejorar en diversos aspectos. Inclusive las regiones que registraron mayores niveles de empleo formal, adecuado y mejor remunerado enfrentan el reto de aumentar la generación de empleo adecuado y promover la inserción laboral”, refirió ComexPerú.

Limitaciones de acceso al mercado laboral

El reporte advierte que Ica registró la segunda tasa más baja de participación laboral, que disminuyó de 67.4% a 66.3% entre 2023 y 2024. Esto significa que existen 269,278 personas en edad de trabajar que no pertenecieron a la fuerza laboral del departamento, pero que podrían sumarse con incentivos adecuados para contribuir al desarrollo económico local.

La población inactiva, aquella que no participa activamente porque no trabajó ni buscó empleo, existe de manera voluntaria o involuntaria. La inactividad involuntaria representa a la población que no participó, pero sí quería trabajar, aunque desistió de hacerlo por limitaciones en tiempo, generalmente por la sobrecarga de responsabilidades del hogar. Este grupo representó al 13.9% de la población inactiva del departamento y representó la tasa más baja a nivel nacional.

Esta situación de baja participación y una proporción considerable de personas que desisten voluntariamente de hacerlo puede explicarse por el desempleo. La tasa de desempleo en Ica aumentó de 4.9% a 7.7% entre 2023 y 2024. Esta representó la segunda más alta del país, pero también el mayor incremento en el último año. Y los elevados niveles de desempleo desalientan la búsqueda activa de empleo, porque la población reconoce que será difícil encontrarlo.

Liderazgo en la calidad del empleo

En otros resultados, el estudio de ComexPerú revela que la informalidad laboral afectó a 288,446 trabajadores iqueños en 2024, lo que perjudicó al 59% de los puestos de trabajo de la región. Esta tasa significó un retroceso respecto al 59.2% de 2023 y el menor índice de todo el país.

También destaca a Ica como el departamento con la menor tasa de subempleo, que disminuyó de 27.5% a 25.3% entre 2023 y 2024. Este problema afectó a 123,466 trabajadores. La incidencia es menor a la informalidad laboral, porque el subempleo se explica principalmente por bajos ingresos. Sin embargo, Ica registró el cuarto promedio salarial más elevado con S/ 1,886 (+S/ 19).

Respecto a las remuneraciones, la remuneración promedio del sector informal fue de S/ 1,375 (+ S/ 51 frente a 2023), la segunda más elevada del país. En contraste, el promedio formal disminuyó a S/ 2,584 (- S/ 10 frente a 2023), que representó el tercero más bajo del país. Las elevadas remuneraciones en el sector informal se explican por la competitividad agregada del departamento y el desarrollo del sector agropecuario.

En cuanto a la cobertura del salario mínimo, el año pasado, solo el 25.7% de los trabajadores iqueños ganó menos de S/ 1,025. Esta situación afectó a 125,590 trabajadores. Sin embargo, se trató de la menor tasa a nivel nacional, ubicándose por debajo del promedio nacional del 42.4%.

Cobertura de pensiones y seguros de salud

Por su parte, el reporte indica que solo el 62.7% de los trabajadores iqueños (306,523 personas) está afiliado al sistema de pensiones, la segunda tasa más alta de todo el país. “Mejorar este acceso es fundamental para avanzar hacia la formalización, porque una garantía de acceder al sistema de pensiones incentivaría la preferencia por empleos formales”, replica ComexPerú.

Respecto a los seguros de salud, el gremio indica que existe una alta cobertura. La gran mayoría de trabajadores cubiertos pertenece al SIS y EsSalud. Detalló que, en la actualidad, el 95.5% de los trabajadores de la región tiene algún seguro.

