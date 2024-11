En noviembre del año pasado, Jesús Pachas Villa, fue trasladado al centro penitenciario de Chincha luego de que el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Sus familiares alegan que es inocente de la acusación y que además existen incongruencias y al haberse excedido el plazo de la medida coercitiva exigen que sea puesto en libertad.

No hubo sentencia

Pachas fue sindicado de haber realizado tocamiento indebido a un menor de 15 años. La policía lo detuvo y su caso paso al órgano judicial. La fiscalía pidió prisión preventiva y en audiencia se dictó que sea llevado al penal de la ciudad por seis meses mientras se seguían las diligencias. Durante ese tiempo no hubo sentencia y se solicitó ampliar el encierro por seis meses más. Pero, tampoco ha surgido condena.

Hace unos días se venció este plazo y la defensa legal del acusado pidió que se conceda la liberación. Sin embargo, aun no se emite la resolución de libertad. Sus familiares indican que los despachos judiciales han dejado pasar el tiempo y todavía no dejan salir al interno pese al exceso de carcelería. Agregan que no se han realizado todas las diligencias, y no se han considerado otros hechos en el caso de Jesús Pachas.

