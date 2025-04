Cuando vestía de payaso se hacía llamar “Cebichito” y al acabar el show cambiaba su faceta, aparentando ser efectivo de la Policía Nacional del Perú. Este sujeto utilizó esa fachada para acercarse a una adolescente, a quien la condujo a un predio, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, para abusar de ella. La agraviada presentó la denuncia respectiva y los policías fueron a la vivienda del acusado, pero este ya había escapado.

Víctima denunció

La víctima conoció al hombre identificado como Jonathan Tullume. Según información preliminar este decía ser policía, pero no lo hacía para trabajar por la seguridad ciudadana, sino con la intención de impresionar a la joven. Ella, sin imaginar el calvario compartió tiempo con él, y habría sido inducida a beber licor. Ambos permanecieron en un inmueble, en el que se cometió el vejamen.

Tras el deplorable acto, la adolescente recurre a sus familiares para presentar la denuncia por violación sexual, sindicando a “Cebichito”, como el abusador. Los agentes de la comisaría de Pueblo Nuevo acudieron a la casa, ubicada entre el jr. Lima con Simón Bolívar. En un video público, se observa como con insistencia se solicita a las personas que estaban en el interior que abran la puerta ante la presunción que el sujeto estaba escondido.

Ante la renuencia, uno de los efectivos utiliza la fuerza para poder ingresar a la casa. En el registro domiciliario no fue encontrado el denunciado. Vecinos de la zona refirieron que minutos antes había salido y dejado abandonado un mototaxi de color azul, que se presume era de su uso. Lo que sí se ubicó en la vivienda, fueron prendas de uso exclusivo del personal de la Policía Nacional del Perú.

No se descarta que este sujeto tenía amistad con algún efectivo y que de ese modo obtuvo un chaleco, además de una casaca verde con cinta reflectiva, ambas son prendas policiales, que no pueden ser portadas por un civil. “Cebichito”, dedicado a la comicidad en las fiestas infantiles, no era integrante de la institución policial, y haciéndose pasar como uno de ellos, es que habría conocido a otras adolescentes.

VIDEO RECOMENDADO