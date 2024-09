La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo recibió ayer la visita de la representante del Ministerio Público para realizar una inspección en el despacho del alcalde William Sánchez Cahuana y otras áreas de la entidad. En la diligencia estuvo presente la exsecretaria municipal Yeraldine Y. P., quien meses atrás formuló la denunció contra la autoridad edilicia por presuntos actos de maltrato laboral y acoso sexual.

Denuncia

Como se recuerda, en junio de este año, la denunciante presentó un escrito al gerente municipal en el que renunciaba al cargo de asistente administrativo de secretaría general y expresaba los motivos. El documento se entregó con copia a los regidores del concejo distrital, y narraba hechos que habrían ocurrido en el interior de la municipalidad desde que ella ocupó el puesto de secretaria general.

“Que cuando inicié a laborar en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, me desempeñé como secretaria general, al segundo mes del año 2023 recibí de parte suya pretensiones que nunca fueron aceptadas por mi persona, y a cambio de ello, obtuve de parte de usted maltratos sicológicos, en ocasiones en presencia de algunos compañeros de trabajo, todo ello los he ido tolerando por mi menor hijo”, narra la Yeraldine, en el momento que renuncia a este cargo.

Ella, volvió a trabajar para la gestión de Sánchez Cahuana, pero esta vez en el puesto de asistente administrativa. Y según declara, los actos de hostilidad no cesaron, lo que lleva a que presente su renuncia con fecha 11 de junio de 2024 y revele acciones que se cometían en su contra. “Estando una vez en el despacho del alcalde, el alcalde me coge las dos manos y me dice: Yeraldine, yo me puedo hacer cargo de tu menor hijo, puedo solventar tus gastos, puedo encargarme de todo, si tan solo cambiarás tu manera de tratarme, si fueras más cariñosa mi trato cambiaría hacia ti”, cuenta.

El caso de la extrabajadora se encuentra en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha. Precisamente, ayer se realizó una inspección fiscal en el palacio municipal. Según el abogado de Yeraldine, la diligencia tuvo lugar en el despacho del alcalde, secretaria general y secretaria de alcaldía. En esta visita se levantaron actas con participación de la denunciante, y la representación del denunciado.

