Chincha: Identifican situaciones que incrementarían costos en obra de Huamanpali.

En la obra: “Mejoramiento del Camino Vecinal IC 514 tramo: Hacienda Larán – Calera – CC.PP. Huamanpali”, se encontró situaciones que generarían riesgo de incremento en el presupuesto del proyecto, además de pagos que no serían sustentados. Las observaciones fueron evidenciadas por un equipo de la Gerencia Regional de Control de Ica según consta en el informe N° 19315-2021-CG/GRIC-SCC.

En setiembre mediante resolución de alcaldía se actualizó el presupuesto de obra. Se observó que en la partida Mitigación del Impacto Ambiental se consideró el insumo Capacitación y Educación Ambiental por un precio de S/214.32 requerido durante los 150 días calendario de la ejecución, lo que genera un costo de S/32 mil 148.00. Sin embargo, se detectó que no se han descrito ni detallados los trabajos “como sí se han detallado en los otros seis insumos”.

Más irregularidades

Además, “se puede advertir que dichas capacitaciones no cuentan con ningún tipo de sustento que justifique su monto”. Para el órgano de control interno este hecho “podría generar que se realicen pagos por partidas no sustentadas en las especificaciones técnicas, ni en las cotizaciones que forman parte del expediente técnico, situación que podría afectar la transparencia y generar pagos por montos no sustentados”.

En esta obra se encontró además que el municipio de Alto Larán consignó diferentes recursos “sin que estos cuenten con sustento, ni cotizaciones”. Es el caso del aditivo mejorador de adherencia y el agua. Sobre este último se tiene un precio de 9 soles el metro cúbico, que dan un total de 87 mil 204.68 soles “pese a que en el estudio de suelos del proyecto se habría indicado que existen fuentes cercanas al área de estudio”.

La tercera observación señala que el costo de insumos considerados en el expediente técnico difiere de los montos señalados en las cotizaciones presentadas por el proyectista. “Los montos consignados en la lista de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo, no coinciden con los montos de la cotización, revelando un sobrecosto de S/306 693.90″. El órgano de control solicitó al alcalde Fidencio Lliuya que se adopten las acciones correctivas.