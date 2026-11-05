El llamado emblemático colegio Andrés Avelino Cáceres, uno de los más poblados de la provincia de Chincha, padece de infraestructura desde hace 19 años. Sus 3,400 alumnos, en los tres niveles de educación, aclaman a las autoridades reconstruir la institución, para reemplazar la actual edificación que denota múltiples deficiencias, y carece de equipos para desarrollar las habilidades de los estudiantes.

No se materializa reconstrucción

En estas cerca de dos décadas se han acercado representantes de distintos niveles de gobierno a la escuela, pero ninguno logró materializar la reconstrucción integral. “Aquí hay una reflexión que hacer para nuestras autoridades, son 19 años que estamos nosotros solicitando, realizando las gestiones, acudiendo a las autoridades, escuchando promesas, emocionando en muchos de los casos”, manifestó el director José Ángel Alcántara.

Agregó que en la actualidad todo se encuentra “en manos” del Ministerio de Educación y se espera que la reconstrucción del ex Comercio sea incluida dentro de los planes del Ejecutivo. Y no se trata solo de aulas, sino también de implementación y equipamiento de talleres, laboratorios para desarrollar las habilidades de los escolares. Mientras esto no ocurra, la educación sigue siendo en aulas prefabricadas, así como en ambientes con techos precarios.

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