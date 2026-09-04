La institución educativa N°22779 San Martín, ubicada en el sector de Cruz Verde del distrito de Tambo de Mora, entró en fase de demolición, para continuar con la reconstrucción. El nuevo local contará con aulas para la educación de los menores del nivel primaria, así como servicios higiénicos, área administrativa para la dirección entre otros componentes de esta obra que ejecuta el gobierno local.

Obra escolar

El ingreso de la maquinaria para derribar los muros, paredes y techo de la escuela generó sentimientos encontrados en los padres de familia, quienes durante su niñez estudiaron en la institución creada, aproximadamente, hace 60 años, y que estuvo a cargo de la Congregación de Madres Dominicas. El colegio en la actualidad está bajo la dirección de la UGEL Chincha, y ya se había evidenciado deterioro en la infraestructura.

La obra que ejecuta la municipalidad de Tambo de Mora tiene un plazo de ejecución de 105 días calendario, con un presupuesto que supera los 350 mil soles. Según la alcaldesa Ana Melva Ramírez la nueva infraestructura permitirá brindar mejores ambientes, mayor seguridad y condiciones adecuadas para los menores que desarrollarán sus sesiones de aprendizaje y desarrollo en la escuela San Martín.

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