Arequipa cerró con doble podio en la categoría femenina de los Juegos Deportivos Nacionales del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La selección de vóley logró el subcampeonato y la medalla de plata, y la de básquet damas obtuvo la presea de bronce.

VÓLEY

En la final de vóley, las arequipeñas cayeron 0-3 ante Lima Metropolitana, con parciales de 25-16, 25-20 y 25-21.

Durante este gran encuentro, se contó con la presencia de Cecilia Tait, referente histórico en esta disciplina y miembro del Comité Olímpico Internacional. La acompañaron en la mesa de honor Antonio Rizola, director técnico de la selección mayor femenina, y Marcello Bencardino, entrenador de la selección U17 del Perú.

Asimismo, en el partido por el tercer lugar, Puno derrotó 3-1 al Callao, con parciales de 25-18, 19-25, 25-22 y 25-21. Con este resultado, la selección puneña subió al tercer escalón del podio.

Al respecto, Cecilia Tait destacó la importancia de fortalecer la confianza en los jóvenes e instó a continuar con estos eventos deportivos de magnitud. “Es necesario que continúen dándose estas competencias, pero con mayor frecuencia. Yo le recomiendo al IPD crear el retorno. Puede ser la Copa de Campeones: Puno, Lima y Arequipa, e invitamos a un equipo más”, indicó.

BÁSQUET

En básquet, Lima Metropolitana se coronó campeona al vencer 70-68 a Áncash. Arequipa completó el podio en el tercer lugar, tras sufrir y perder por 40-72 frente a Lambayeque.

Selección arequipeña en básquet damas se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Deportivos Nacionales IPD. Foto: IPD Arequipa.

Por su parte, en varones, la selección arequipeña cayó por 49-71 ante Ayacucho.