José Ildemaro Hernández León, alias “Pollo”, de nacionalidad venezolana y señalado por la Policía como presunto líder de la banda criminal D.E.S.A., una facción vinculada al Tren de Aragua, fue capturado en Tumbes cuando presuntamente intentaba salir del país con destino a Ecuador.

De acuerdo con información policial, Hernández León habría abordado el pasado 19 de septiembre un bus de la empresa Turismo Tacna, en Lima, con destino a Tumbes. Esto habría ocurrido luego de que lograra evadir un operativo policial realizado en San Martín de Porres contra integrantes de la organización criminal.

Según la Policía, el sujeto estaría implicado en investigaciones relacionadas con sicariato, extorsión y cobro de cupos a empresas de transporte y establecimientos comerciales, además de presuntas actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Fue ubicado en un puesto de control de Tumbes

La intervención se concretó el 20 de septiembre, alrededor de las 7:08 p.m., en el Puesto de Control de Carpitas, ubicado en la carretera Panamericana Norte, en Tumbes.

Personal de la DIVCOINT (División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú) de la DIRIN PNP, con apoyo de agentes de la DIVINCRI Tumbes y en coordinación con la DIVINEXT (División de Investigación de Extorsiones) DIRINCRI PNP, ubicó al investigado cuando viajaba como pasajero en el asiento 37 de un ómnibus de la empresa ETTISSA - Turismo Tacna Internacional.

El vehículo, de placa CNZ-113, había partido del terminal terrestre Plaza Norte, en Lima, con destino a Tumbes. Hernández León había adquirido un pasaje para realizar el trayecto y, según la información policial, tenía previsto continuar su recorrido hacia la frontera con Ecuador, por la zona de Aguas Verdes.

Durante la intervención se le encontró un teléfono celular y una mochila de mano que contenía ropa, sandalias, una gaseosa y galletas.

El detenido fue trasladado a la sede de la DIVINCRI Tumbes, donde permanece bajo custodia policial a la espera de su traslado a Lima. Las diligencias estarán a cargo de la DIVINEXT DIRINCRI PNP.

Investigado por extorsión y sicariato

La Policía precisó que Hernández León figura en una investigación fiscal iniciada mediante un acta de fecha 18 de septiembre de 2026 por los presuntos delitos de extorsión y sicariato.

De acuerdo con la información policial, alias “Pollo” habría tenido un rol dentro de la organización relacionado con el suministro y control de armas de fuego, municiones y explosivos que serían utilizados por otros integrantes de la banda para cometer sus actividades ilícitas.

La investigación continuará en Lima para determinar su presunta responsabilidad y el grado de participación que habría tenido en los hechos que se le atribuyen.