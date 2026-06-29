La institución educativa N°22774 “Divino Niño Jesús”, ubicada en el asentamiento humano El Salvador en Pueblo Nuevo (Chincha), contará con nueva infraestructura. La inversión que bordea los 20 millones de soles será ejecutada por el gobierno local mediante el mecanismo Obras por Impuestos. Según información oficial el presupuesto también considera el equipamiento de los futuros salones y otras áreas.

Sede escolar

La situación actual del colegio son aulas prefabricadas usadas para la educación de los menores de los niveles de primaria y secundaria. Estos salones están deteriorados por el paso del tiempo y de manera temporal uno de los precarios ambientes es usado como servicio higiénico. La precariedad fue aprovechada por delincuentes, que han más de una ocasión desvalijaron los bienes de valor hasta del quiosco escolar.

El director Pedro Mesías Aguilar manifestó que la construcción “es un sueño que desde hace muchos años se ha venido buscando” para la educación de los más de 1100 alumnos de primaria y secundaria. La obra contempla aulas, dirección, baños y demás ambientes para continuar con la enseñanza a los menores de El Salvador y sectores colindantes. El educador añadió que debido al proceso constructivo van a realizar un traslado a otro local.

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