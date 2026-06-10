Después de años estudiando en infraestructura deteriorada, con espacios insuficientes y condiciones que limitaban el adecuado desarrollo de las actividades escolares, niñas y niños del centro poblado Los Flores ahora cuentan con una moderna infraestructura educativa tras el proyecto ejecutado por Campos del Sur mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. La empresa entregó oficialmente la obra en beneficio para más de 100 menores, durante una ceremonia de inauguración realizada junto a autoridades, docentes, madres y padres de familia de la comunidad educativa.

Sede escolar

La obra fue ejecutada mediante una inversión de S/2,483,209.26 y contempló el mejoramiento y ampliación de la I.E. N.° 22352 Sagrado Corazón de Jesús a través de la construcción de nuevos ambientes pedagógicos, aula de innovación, módulo de conectividad, dirección, sala de docentes, comedor, cocina, servicios higiénicos accesibles y espacios complementarios orientados a fortalecer las condiciones de aprendizaje y seguridad de los estudiantes.

Asimismo, el proyecto incluyó mejoras en accesibilidad, seguridad perimétrica y servicios básicos, respondiendo a una necesidad histórica de la comunidad educativa, cuya infraestructura presentaba deficiencias estructurales, ambientes deteriorados y limitaciones que afectaban directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Durante muchos años esperamos una obra como esta. Nuestros hijos estudiaban en ambientes muy limitados y hoy finalmente cuentan con espacios seguros, modernos y adecuados para aprender. Para nosotros como comunidad, esto significa esperanza y mejores oportunidades para los niños”, señaló una madre de familia.

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El proyecto fue desarrollado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, como parte de una articulación entre empresa privada, autoridades y comunidad. “A los padres de familia y a los niños del sector Los Flores, decirles que este colegio fue construido para ustedes. No olviden que ustedes son el futuro del país y nosotros creemos en ustedes. Gracias por permitirnos ser parte de su futuro y de sus sueños”, indicó Luis Roca Samhan - Gerente de Operaciones y Administración de Campos del Sur.

Actualmente, la I.E. N.° 22352 Sagrado Corazón de Jesús atiende a más de 120 estudiantes del nivel primario del centro poblado Los Flores. La nueva infraestructura permitirá fortalecer las condiciones pedagógicas, mejorar la experiencia educativa y brindar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo integral de niñas y niños de la comunidad.

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