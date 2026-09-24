El abogado Jorge Petrozzi informó que la defensa de la familia del escolar de 16 años que denunció una agresión sexual en un bus del Liceo Naval Almirante Guise solicitará 48 horas de detención preliminar para los tres adultos que se encontraban a bordo de la unidad.

El letrado señaló que, luego de que el caso fuera derivado a la Fiscalía Penal de San Borja, acudirá al despacho fiscal para conocer las diligencias efectuadas y solicitar la detención preliminar del profesor, el entrenador y el conductor del bus.

Según explicó, la denuncia fue remitida a la Fiscalía el martes 22 de septiembre y, al día siguiente, el caso ya contaba con un número de expediente y había sido asignado a un fiscal.

Petrozzi señaló que la defensa presentará el pedido de detención preliminar ante el Ministerio Público. El fiscal a cargo deberá evaluar los elementos de la investigación y, si corresponde, solicitar dicha medida al Poder Judicial.

En diálogo con Radio Nacional, Petrozzi indicó que corresponderá al juez competente determinar si procede la detención preliminar y establecer el plazo de la medida, conforme a los requisitos previstos por ley. La defensa plantea que esta tenga una duración de 48 horas.

El letrado sostuvo que lo ideal habría sido que los tres adultos fueran detenidos en flagrancia, al igual que los menores investigados. Sin embargo, consideró que el tiempo transcurrido antes de presentar la denuncia impidió que esa medida pudiera aplicarse.

Asimismo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los involucrados no se presenten ante la justicia, aunque aclaró que, hasta el momento, no cuenta con información que indique que hayan abandonado el país o se encuentren prófugos.

En ese sentido, el abogado indicó que, de manera preliminar, el profesor y el entrenador podrían ser investigados por el presunto delito de violación sexual en la modalidad de comisión por omisión, debido a que habrían tenido el deber jurídico de impedir la agresión.

Además, dijo que la defensa evalúa iniciar acciones civiles para solicitar una indemnización contra el colegio y otras instancias involucradas. También, no descartó que se investigue una eventual omisión de denuncia.