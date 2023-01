Pablo U. se ha quedado sin su herramienta de trabajo. El mototaxi que utilizaba a diario para sostener los gastos de su hogar no puede volver a circular por las calles, debido a que no cuenta con placa de rodaje. Este hombre acusa que en el interior de la comisaría de Chincha Alta se robaron este objeto de información vehicular.

Indica calumnia

El mototaxista señala que el jueves último cuando transitaba por la primera cuadra Av. Santos Nagaro es intervenido por una suboficial. Ella advirtió que tenía polarizado en un extremo del parabrisa y condujo al infractor al Depósito Vehicular de la Policía, que está ubicado en la dependencia chinchana. Hasta ese entonces el conductor aceptaba su falta y señala que fue siguiendo las indicaciones que le daban.

De un momento a otro los efectivos, incluso en presencia de un alto mando de la institución, acusan al denunciante que conducía un vehículo sin placa, que es considerada una falta muy grave.

El mototaxista ante esta sindicación hecha por los agentes pide ayuda a su hijo para desestimar la calumnia. Su familia tuvo que salir a las calles en busca de videos y precisamente encuentran una cámara de seguridad que capta el instante en el que el mototaxi ingresa al depósito. Se nota en el video que el vehículo menor lleva la placa en la parte posterior en el momento que queda a disposición de la institución policial.

El denunciante presume que hurtaron este objeto con la intención de perjudicarlo y que ningún suboficial ni el propio oficial actuó para proteger la verdad. Pablo buscó dejar constancia de este hecho, pero fue intimidado para que no denuncie nada. A cambio de su silencio le entregaron su vehículo en el momento, aunque carece de placa de rodaje y por tanto no puede salir a trabajar hasta que no regularice este trámite.

