Las municipalidades distritales de Chincha no lograron cumplir en su totalidad con el Tramo I del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) del año 2024, el cual permite a los gobiernos locales recibir transferencias de recursos por el cumplimiento de metas. Así lo evidencia los resultados preliminares, publicados en la víspera. La información oficial revela que solo la provincia cumplió al 100%.

Gestión en retraso

El citado Tramo involucra en el compromiso 1, que las entidades deben mejorar el estado nutricional y salud de las gestantes y niños hasta los 12 meses de edad para la prevención de la anemia. El compromiso 2, está relacionado con la recaudación predial, el siguiente con el manejo de residuos sólidos. Mientras que el compromiso 4 trata de mejorar la prestación de los servicios de saneamiento rural y el último es acerca de la seguridad ciudadana.

El resultado de la verificación del cumplimiento de metas arroja que la gestión de Carlos Magallanes (Alto Larán) de los compromisos aplicables, no superó el N°2, tampoco el 3 y le falto un indicador del compromiso 4. En el caso de la administración de Mirtha Hernández (Chincha Baja) no cumplieron con las metas 2, resto un ítem del 4 y en el quinto aparecen con no cumple. Otro municipio evaluado es Sunampe; el gobierno del alcalde Jesús Rojas no cumplió el primero, lo hizo parcialmente el segundo y en el tercero le falto un indicador.

La gestión de Hugo Pachas (Grocio Prado) también registra incumplimiento en el primer compromiso, además de un indicador de los cuatro que le son aplicables en el tercero, y otros dos ítems del cuarto. La situación de William Sánchez (Pueblo Nuevo) es similar en el Tramo I del PI. Esa gestión no alcanzó cumplir con el tema de la anemia, tampoco completo el manejo de residuos sólidos y el compromiso en favor de la seguridad ciudadana.

Mientras que el gobierno de Ana Melva Ramírez (Tambo de Mora) de los compromisos que le corresponde quedó sin cumplir la meta de recaudación predial, y la de saneamiento rural. Para el caso de El Carmen, la administración de Liz Hurtado faltó dos compromisos (2 y 5) para lograr el total de las metas. En cambio, en el municipio provincial, la gestión de César Carranza cerró el primer tramo del PI cumpliendo las cuatro metas que tenía asignada.

En la serranía las municipalidades de Chavín, San Pedro de Huacarpana y San Juan de Yanac tampoco alcanzaron a lograr el cumplimiento integro de sus metas. De los tres San Pedro no cumplió ninguno de los compromisos.

