Estuvo en el lugar y momento equivocado. Bruno; un niño de 11 años permanece con una bala alojada a la altura de la cadera y requiere de una operación médica. El menor resultó malherido al pasar, circunstancialmente, por una zona del distrito de Pueblo Nuevo, en la que se desató un enfrentamiento armado entre dos bandos que estarían dedicados al comercio de drogas.

Hechos

Como se recuerda, la tarde del último miércoles en el cruce de la av. Arica con 13 de Octubre sujetos que serían integrantes de bandas que pretenden ganar terreno con el negocio de los estupefacientes desataron un tiroteo. El menor que había salido de su vivienda con dirección a la bodega quedó frente a este hecho criminal y fue herido por una bala perdida. Una vecina de la zona lo refugió para luego ser llevado al hospital San José.

Según sus familiares, el niño se encuentra estable, pero todavía no consiguen retirarle la bala que permanece alojada por la cadera. En el nosocomio local no han logrado realizar esa operación. Se requiere que el paciente sea llevado a un hospital de mayor complejidad para la cirugía. No obstante, aún no hay respuesta de ningún centro médico para proceder con el traslado.

Fondos. Este lunes en la 5ta cuadra de Arica se estará realizando una actividad social para recaudar fondos necesarios para solventar la recuperación del menor, víctima de la criminalidad.

De otro lado, la policía mantiene en calidad de retenido a un adolescente que estaría involucrado en la balacera. Este era el conductor del mototaxi de una de las bandas rivales.

