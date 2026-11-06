Durante la ejecución del operativo “Retorno Seguro” la policía realizó la recuperación de un mototaxi reportado por delito contra el patrimonio, y la detención de un sujeto que estaba con mandato judicial de requisitoria.

Intervención policial

En el primer caso, los agentes de la comisaría de Sunampe, en el desarrollo de las acciones de patrullaje, control y verificación vehicular, ubicó el trimoto de placa de rodaje 6310-FC. Al realizarse la consulta en los sistemas policiales quedó en evidencia que tenía requisitoria vigente por hurto de vehículo, solicitado por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículo de la Divopus Chincha.

Mientras que, en Chincha Baja, a la altura del kilómetro 200 de la Panamericana Sur, fue capturado D.A.S.D. (33), natural de Trujillo, quien tenía orden de captura por el delito contra el patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita, solicitado por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chincha.

Para continuar con las diligencias correspondientes el vehículo menor fue conducido a la jefatura de Sunampe antes de ser entregada a su propietario. Mientras que el sujeto quedó a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la delegación de Chincha Baja para su traslado a la instancia judicial que ordenó su detención.

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