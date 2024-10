Se caldearon los ánimos en la sesión de concejo de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. Todo se desencadenó luego de que los regidores Ángel Vega Valentín y Edwin Jeampier Aburto Saravia sustentaran que las sesiones son de carácter público, confrontando al alcalde William Sánchez Cahuana, quien optó por suspender la sesión.

Sesión

Ayer, los regidores del municipio distrital asistieron al salón de actos para participar de la sesión. Durante los primeros minutos Aburto recordó que estos son eventos públicos y que no se debe restringir el acceso a la población, ni a los medios de comunicación. Sustento su opinión citando “el artículo 24 del Reglamento Interno de Concejo, concordante con el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades”.

El concejal dirigió este pedido al pleno, invocando su cumplimiento. Pero, fue el burgomaestre Sánchez quien respondió, reconociendo que las “sesiones son públicas”, y que está se transmite por el canal oficial de la entidad. Aburto replicó que su pedido esta dirigido a sus colegas, exhortando se cumpla la normativa. El alcalde volvió a hacer uso de la palabra indicando que no van a perder tiempo por el “capricho” de un regidor.

En ese contexto, Vega Valentín intervino aunándose al pedido de Edwin Aburto y acusando que se cometía abuso de autoridad al tener las puertas cerradas. Sánchez Cahuana confrontado por los concejales suspendió la sesión. Ambos regidores acudieron a la comisaría para solicitar una constatación.

Al reanudar la sesión, el alcalde mencionó que las personas tienen que identificarse para ingresar, aseverando que no se “cierra la puerta”. Sin embargo, esto no resulta del todo cierto, y es que el pasado 16 de octubre dos agentes del servicio de serenazgo fueron asignados a la puerta de ingreso al salón de actos no dejando acceso a los medios de comunicación.

En aquel entonces, el abogado Cristhian Páucar solicitó una constatación policial, evidenciándose la presencia de los serenos que bloqueaban la puerta, al parecer, por orden superior. Ante lo sucedido, el letrado curso documentación al Ministerio Público para denunciar por abuso de autoridad a William Sánchez.

