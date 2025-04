Madres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 509, ubicada en el sector Temístocles Rocha del distrito de Subtanjalla, realizaron una protesta para exigir al Gobierno Regional de Ica la construcción urgente de un nuevo local escolar.

Abandono escolar

Las madres detallaron que, desde hace más de 13 años, el jardín viene funcionando de manera improvisada en un local comunal que también se utiliza para eventos sociales. Advirtieron que esta situación expone a los pequeños al desalojo y que, pese a existir un terreno destinado para el nuevo plantel, este permanece sin construcción y ahora estaría en peligro de ser invadido por terceros. Además, señalaron que los servicios higiénicos disponibles son para adultos, lo que dificulta su uso para niños de apenas 3 años.

Pese a que se han realizado algunas adecuaciones, como la instalación de aulas, estas no cumplen con los estándares que exige el nivel inicial. Asimismo, la demanda educativa crece año tras año, por lo que ya no se dan abasto para atender a todos los alumnos. Las madres denunciaron que llevan tres años solicitando la construcción del nuevo plantel, pero han sido informadas que no podrá ejecutarse sino hasta el 2026, por falta de presupuesto.

Ante esta situación, exigieron una pronta intervención del Gobierno Regional y del Ministerio de Educación para garantizar un espacio digno y seguro para sus hijos. “No es justo que los niños estudien en estas condiciones, mientras las autoridades miran a otro lado”, expresaron con carteles en mano y rostros de indignación. La protesta buscó visibilizar el abandono que enfrentan estas familias y presionar por una respuesta inmediata.

