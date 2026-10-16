Los efectivos de la comisaría del distrito de Alto Larán realizaron la intervención de un adolescente que habría participado en el robo de un mototaxi. El menor de 17 años fue ubicado en el centro poblado Cruz del Rosario, sector de Condorillo, siendo retenido e incautado un trimoto que contaba con requisitoria por hurto de vehículo.

Menor intervenido

El sábado último en la urbanización Casa Grande, en Chincha Alta, ocurrió el hurto agravado del mototaxi de placa de rodaje 8015-8Y. El agraviado recurrió a la policía y mediante las diligencias se evidenció que una cámara de seguridad había captado a los involucrados en el hecho delictivo, huyendo además en el motorizado de matrícula 4323-XC.

Los efectivos siguieron los pasos a los integrantes de la banda hasta descubrir que uno de estos estaba refugiado en una vivienda de Condorillo. En el exterior del inmueble la policía encontró al trimoto empleado en el hurto agravado y al intervenir la propiedad fue atrapado el sospechoso, quien en ese momento tenía la misma vestimenta con la que delinquió.

E.G.G.P. fue llevado en calidad de retenido a la delegación de Alto Larán para continuar con las diligencias a cargo de la Fiscalía Provincial de Familia de Chincha, al estar inmerso en la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado y también por receptación.

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