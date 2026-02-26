Los comerciantes informales que mantenían posesión en el perímetro de la institución educativa N°22238 San Martín de Porres fueron retirados de la vía pública. En un operativo de control y limpieza, con intervención municipal, la pista y vereda en la quinta cuadra de la calle Sucre, en Chincha Alta, volvieron a ser de uso común, además de erradicarse los residuos sólidos arrojados por vendedores de pescados, y otros productos.

Labores de limpieza

Personal municipal desde la mañana procedió con las labores en el sector, imposibilitando la instalación de las personas que venden carne, pollo, tubérculos y demás que habían hecho de la pista su lugar de trabajo. El área quedó libre para la transitabilidad vehicular y también la vereda. Asimismo, se realizó la limpieza del sector de Chachapoyas, el cual es usado por los ambulantes para el arrojo hasta de la sanguaza, que emana mal olor al colegio.

El director Pedro Yataco Magallanes, quien ya había advertido de esta situación a instancias como la Municipalidad Provincial de Chincha, Defensoría del Pueblo, y la Unidad de Gestión Educativa Local, mencionó que la medida debe ser permanente y no de un solo día. “Es necesario garantizar que la zona permanezca libre de basura, desperdicios y comercio informal para proteger la salud de nuestra comunidad educativa”, enfatizó.

VIDEO RECOMENDADO