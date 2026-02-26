Una fuerte explosión despertó a los moradores del jr. Fray Martín, en el distrito de Pueblo Nuevo. El ruido provino de una vivienda de la zona y fue producto de un acto extorsivo perpetrado por sujetos que indican ser integrantes de una banda criminal, que opera en Trujillo y Chincha. Los rufianes están exigiendo a la víctima el pago de dinero que debe ser pactado mediante aplicativo WhatsApp.

Atentado con explosivo

En la zona todos descansaban en sus casas sin advertir la llegada de los extorsionadores, que se mueven de madrugada. Estos sigilosamente se detuvieron en el frontis donde vive la familia a la que pretenden amedrentar para que cumpla con cancelar el cupo. Para lograr sus planes criminales en la puerta detonaron un explosivo y antes de darse a la fuga dejaron una hoja de cuaderno, con un mensaje extorsivo escrito a mano.

“Atte: La jauría de Trujillo y Chincha”, dicen ser los integrantes de la banda detrás de este hecho. La solicitud es clara: dinero. Y es que en la nota se lee: “alinéate (…) que esto es una chica”. Según los facinerosos “la próxima vamos a volar cabeza”, además dejan un número para que la víctima se contacte con ellos. Otro elemento hallado en la zona es un sticker con el logo de una pantera y un arma de fuego.

Personal de la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo y de la unidad especializada han comenzado con las investigaciones correspondientes a fin de ubicar a través de las cámaras de seguridad características de los autores materiales de este acto. En ese extremo se solicita la cooperación de la comunidad para identificar la ruta seguida por la banda que se acredita ser una facción del norte del país.

Según una fuente consultada por este medio la familia de la casa atacada por el hampa no ha recibido amenaza previa al ataque y es la primera vez que se encuentren bajo amenaza criminal. Factor similar a otros casos que se han presentado este año y el año pasado con atentados mediante explosivos con el mismo propósito criminal, atemorizar a las víctimas para conseguir que paguen el monto exigido.

EL DATO: En este caso los hampones que están en proceso de identificación han dejado un número de contacto y exigen a la víctima que conteste los mensajes. Ese sería el segundo paso de los criminales para obtener dinero.

