La Subgerencia de Prevención de a Contraloría General de la República mediante informe N°12780 identificó un hecho con indicio de irregularidad en la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana. “La entidad permitió la pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de dos proyectos de inversión, con un costo de inversión actualizado de 5 millones 380 mil 276.27 soles”, señala la información emitida por la institución.

Proyectos de inversión

Los proyectos fueron registrados en el Banco de Inversiones (BI) en el año 2021 y el segundo en el 2022. El plazo de vigencia según la normativa es de 3 años, venciendo el 2024 y el otro en 2025. Por lo tanto, en ambos casos se perdió la vigencia. La comisión de control indica que “transcurrió el 100% del plazo de vigencia sin haber registrado el expediente técnico o documento equivalente en el BI”.

Agrega que esto “refleja que las inversiones públicas programadas no se ejecutarán o en su defecto ocasionaran mayores costos para la actualización del estudio de preinversión (fichas técnicas o perfil) con lo cual también retrasarían su ejecución y puesta en marcha, representando una pérdida de oportunidad en servicios básicos e infraestructura en beneficio de su población”. El hecho fue comunicado al alcalde Noel Villegas con el fin adopte las acciones que correspondan.

VIDEO RECOMENDADO