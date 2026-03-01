La Subgerencia de Prevención de a Contraloría General de la República mediante informe N°12780 identificó un hecho con indicio de irregularidad en la Municipalidad Distrital de “La entidad permitió la pérdida de vigencia de la declaratoria de viabilidad de dos , con un costo de inversión actualizado de 5 millones 380 mil 276.27 soles”, señala la información emitida por la institución.

Proyectos de inversión

Los proyectos fueron registrados en el Banco de Inversiones (BI) en el año 2021 y el segundo en el 2022. El plazo de vigencia según la normativa es de 3 años, venciendo el 2024 y el otro en 2025. Por lo tanto, en ambos casos se perdió la vigencia. La comisión de control indica que “transcurrió el 100% del plazo de vigencia sin haber registrado el expediente técnico o documento equivalente en el BI”.

Agrega que esto “refleja que las inversiones públicas programadas no se ejecutarán o en su defecto ocasionaran mayores costos para la actualización del estudio de preinversión (fichas técnicas o perfil) con lo cual también retrasarían su ejecución y puesta en marcha, representando una pérdida de oportunidad en servicios básicos e infraestructura en beneficio de su población”. El hecho fue comunicado al alcalde Noel Villegas con el fin adopte las acciones que correspondan.

