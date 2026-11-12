La Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) con apoyo de la policía ejecutó la intervención extrajudicial en el distrito de Chincha Baja, para la recuperación de ocho terrenos del Estado. La diligencia se desarrolló de manera pacífica liberando el área, que está ubicada entre las playas San Pedro y Lurinchincha, altura de la autopista desde el kilómetro 200 hasta el 202.

Recuperación de terreno

Personal policial de la Divopus Chincha y de la comisaría de Chincha Baja brindaron las garantías para la ejecución del operativo, que permitió recuperar más de 20 hectáreas de terreno, y no se trata de un espacio cualquiera, sino que goza de una vista privilegiada al mar. Como parte de la intervención se procedió al retiro de todas las ocupaciones indebidas, siendo demolidas las construcciones.

Por la zona se observó que había espacios demarcados, al parecer, con la intención de ofertarlos como lotes para casas de playa. Los ocho terrenos recuperados fueron entregados al Estado para las acciones de custodia correspondientes. Cabe mencionar que en el litoral costero de Chincha Baja cada vez queda menos espacio para el ingreso libre de los veraneantes a las playas.

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