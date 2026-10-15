El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), recuperó un total de 48 mil 249,59 metros cuadrados de terrenos estatales ocupados ilegalmente en el sector de Playa Lomitas, distrito de Ocucaje, provincia y departamento de Ica.

Recuperación de terreno

La intervención comprendió dos predios ubicados junto a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Punta Lomitas, con extensiones de 20 mil 412,01 y 27 mil 837,58 metros cuadrados, respectivamente.

Durante el operativo, se empleó maquinaria pesada para ejecutar las acciones de recuperación de los terrenos, donde también se evidenció la presencia de módulos prefabricados. La intervención estuvo a cargo de la Procuraduría Pública de la SBN, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), y se desarrolló de manera pacífica, logrando el retiro de las ocupaciones ilegales identificadas en ambos predios.

La acción se realizó al amparo de los artículos 65 y 66 de la Ley N.° 30230 y su modificatoria, establecida mediante el Decreto Legislativo N.° 1726, que contemplan mecanismos para la recuperación extrajudicial de predios estatales, conforme al marco legal vigente.

Tras el operativo, los terrenos quedaron bajo custodia de la SBN, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, con el objetivo de prevenir nuevas ocupaciones y preservar su disponibilidad para futuros proyectos de utilidad o interés público.

Cabe señalar que, en noviembre del 2024, la SBN también recuperó terrenos estatales ubicados en zonas costeras estratégicas como Punta Lomitas en el distrito de Santiago,de la región Ica.

En esa fecha, las acciones fueron ejecutadas bajo el mecanismo de recuperación extrajudicial amparado en la Ley N° 30230, que permitieron desalojar predios ocupados sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.

En el distrito de Santiago (Ica), la SBN recuperó ocho predios que suman más de 14 hectáreas (141,377.34 m²) de terrenos en la playa Punta Lomitas, El área estaba lotizada con cal y se identificaron 90 módulos precarios, algunos de madera con techos de calamina, cercos de púas y estructuras improvisadas.

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