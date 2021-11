“Se advierte que se ha estado y se continúa facturando a usuarios o personas que no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado o en su defecto, con solo un servicio”. Este hecho que se atribuye a la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha (Semapach) fue puesto al descubierto en el informe N°006-2021 emitido en la víspera por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la administradora del servicio.

Se indica en el documento que en el boletín estadístico de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) se observa qué entre las empresas prestadoras con más reclamos aparece Semapach. Las cifras revelan que por cada 10 mil conexiones activas hay en promedio 1226.51 reclamos. Ante esta situación OCI solicitó “los reportes de reclamos presentados por los usuarios desde el 4 de enero hasta el 31 de octubre 2021″.

Semapach entregó una data con “5344 reclamos presentado por usuarios” en el periodo antes mencionado. La Comisión de Control descubrió que “dichos reclamos se fundamentan en facturaciones emitidas desde los 2020 y 2021 por servicios de agua y desagüe y se determinaron a usuarios que no cuentan con los servicios de agua y alcantarillado o cuenta con uno de ellos”.

Visitas a viviendas

El equipo del OCI visitó tres de estas viviendas. Es el caso del usuario de suministro N° 6342 que no cuenta con el servicio de agua y sin embargo a aparece como activo. Acto similar ocurre con el titular del suministro N° 20304. Y todavía peor es la situación del suministro N° 59055, que no cuenta con el servicio de agua, ni alcantarillado, y pese a ello se le facturaba. El afectado manifestó a la Comisión que “efectuó el pago de S/251.50 a fin de evitar que se le continúe facturando, pese a no haber contado nunca con los servicios”.

“El hecho de que la entidad este facturando a usuarios que no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado o en su defecto con solo uno de ellos en sus predios, podría ocasionar infracciones y multas de hasta 500 unidades impositivas tributarias”. El OCI recomendó al gerente de Semapach Washington Alosilla Robles que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan.