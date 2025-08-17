Aarón, un niño de 12 años, lucha por su vida en el Hospital del Niño en Lima tras ser diagnosticado con un tumor encefálico en julio de este año. El menor fue inicialmente evaluado en la ciudad de Chincha, desde donde fue trasladado a la capital para recibir atención especializada.

Requiere operación

Como parte de su tratamiento, Aarón ya ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, su estado de salud aún requiere una tercera operación, la cual demanda recursos especializados, entre ellos la adquisición de una máquina de neuromonitoreo, indispensable para su intervención y recuperación.

Frente a esta situación, sus familiares han iniciado una campaña de recaudación de fondos a través de actividades sociales, buscando cubrir los altos costos médicos que conlleva el tratamiento. “Estamos solicitando el apoyo de la población para los gastos que son muy altos”, señaló Junior Torres, tío del menor.

Quienes deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse al número 902 407 107. Cualquier contribución será vital para ayudar a Aarón en su camino hacia la recuperación y brindarle la oportunidad de seguir adelante con su vida.

VIDEO RECOMENDADO