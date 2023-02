La Gerencia Regional de Control de Ica advirtió una situación adversa en la obra “Creación de captación subterránea de agua en el río San Juan en la localidad de Conta del distrito de Alto Larán”. Según esta institución, la EPS Semapach “suscribió contrato de obra y comunicó entrega de terreno sin contar con la disponibilidad del mismo, encontrándose la obra actualmente suspendida”, señala el informe emitido en la víspera.

Informe de control

De acuerdo con la resolución N°170-2020 del 22 de setiembre de 2020 la EPS aprobó el expediente técnico del citado proyecto, conformado por dos componentes: la construcción de galería filtrante y la construcción de cisterna. Estos trabajos se promovían para captar mayor volumen de agua del río San Juan, en la temporada de avenida, a fin de dotar del servicio de agua potable a los usuarios de Semapach.

Para la ejecución de la obra Semapach, el 14 de enero de 2021, suscribe contrato con la empresa que ganó la adjudicación por un monto superior a los S/ 636 mil. Luego cita a la constructora para el 8 de febrero de ese año para la entrega de terreno y al día siguiente se firma la adenda del contrato y se acuerda diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, ya que, restaba por realizar el saneamiento físico legal del área de intervención.

En el informe del órgano de control se indica que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos realizó una búsqueda catastral, teniendo como resultado que “el predio materia en consulta se encuentra en un ámbito donde no se tiene información gráfica por lo que no es posible determinar si existe predio inscrito o no en la zona de estudio”. Por ello, no se cuenta con disponibilidad física del terreno y en consecuencia la obra continuaría suspendida y podría generar mayores costos a la obra.

VIDEO RECOMENDADO