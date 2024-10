Más de 40 mil personas podría recibir el Cementerio General de Saraja en Ica, este viernes 1 de noviembre por el “Día de Todos los Santos”. La población acudirá masivamente llevando flores a sus seres queridos, también recuerdos, objetos religiosos y ofreciendo rezos y cánticos. Está prohibido colocar recipientes con agua como prevención contra el dengue.

Normas y prohibiciones

El presidente de la Beneficencia de Ica, Carlos Ramos Loayza, indicó que la proyección en el primer día de noviembre es una multitudinaria visita de ciudadanos en el camposanto iqueño, por ello desde el 10 de octubre se tomaron acciones y coordinación para la limpieza, orden y seguridad.

“Hemos remitido documentos a los vendedores de flores y a los jefes del turno mañana y tarde del cementerio, a la policía, bomberos, serenazgo, fiscalía para la seguridad y la limpieza a cargo de trabajadores de la municipalidad y nuestra institución. Hoy será el barrido general en el cementerio y llegarían el 1 de noviembre hasta 40 mil personas y el 2 de noviembre ya bajan las visitas”, declaró.

Añadió que para evitar la proliferación del dengue, está prohibido el ingreso de recipientes con agua y su colocación en los nichos, por ello se posicionará dos cilindros con arena mojada en el cementerio antiguo y cuatro cilindros con arena húmeda en el cementerio nuevo.

“El 8 de octubre tuvimos la visita de Diresa y nos dieron esa indicación, hemos constatado y no pudimos abrir los mausoleos donde hay jarrones con agua, se están tomando todas las acciones para evitar la proliferación del zancudo que transmite el dengue”, agregó.

Detalló que en el “Día de Todos los Santos” las puertas del cementerio Saraja estarán abiertas desde las 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, asimismo indicó que otra prohibición aplicada será la de no vender licor en el interior del camposanto. “Pedimos a la población al momento de llevar flores que le corten el tallo, y también que no compren licor en la parte interna, se puede permitir una botellita de pisco o vino para el brindis, pero no más y está prohibido que se venda licor en el cementerio. Asimismo, los músicos que realizan responso deben estar con el volumen bajo”, sostuvo.

