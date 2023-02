Fue por lana y salió trasquilado. Un sujeto que es señalado como el autor del robo de artefactos en agravio de una familia del sector de Magisterial, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue atrapado por los vecinos, desnudado y atado a un poste de concreto. El ladrón terminó confesando (en video captado por un testigo) el delito que había cometido y el lugar donde escondió las especies que sustrajo la noche del viernes último.

Reveló la guarida

Los agraviados perdieron una laptop, un parlante, un televisor, una máquina amoladora, y otras especies. Se presume que el “robacasa” no actuó solo y que en complicidad con otro sujeto comenzó a cargar estas especies hacia un vehículo aún no determinado en el que se llevaron los objetos hacia su escondite. Pero, el autor de este hecho no pudo eludir a la población que había advertido su presencia.

Los moradores fueron en su búsqueda y lo atraparon. El sospechoso se identificó como Carlos Magallanes. Este recibió una paliza y fue atado a un poste, mientras se esperaba la presencia de la policía. Los vecinos comenzaron a preguntar donde había escondido los bienes que robó, y aunque en un primer momento guardó silencio, terminó por aceptar su participación en esta fechoría y reveló la guarida. El sujeto dijo que el parlante, la laptop y amoladora fueron escondidos en un predio que pertenece a “Tito”.

Los agentes del Departamento de Unidades de Emergencia se llevaron al ladrón hacia la comisaría de la jurisdicción para continuar con las diligencias. Los agraviados también se dirigieron hacia la delegación para presentar la denuncia contra este sujeto por el robo de los artefactos.

Magallanes permanece encarcelado en la comisaría, mientras se siguen con las investigaciones para identificar a sus posibles cómplices de este robo y el inmueble utilizado para esconder los objetos hurtados.

El proceso continúa a cargo de la fiscalía que deberá de definir si requiere o no la medida de prisión preventiva contra el confeso “robacasa”, quien al ser descubierto fue amarrado a un poste por la población.

